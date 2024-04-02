Forbes сообщил о рекордном количестве российских миллиардеров в рейтинге – список возглавил новичок

Самым богатым россиянином в списке Forbes стал владелец "Лукойла" Вагит Алекперов.
В России рекордно увеличилось количество миллиардеров. В 2024 году журнал Forbes включил в свой список богатейших людей мира 125 российских бизнесменов.
Об этом пишет российская редакция Forbes.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году. Тогда в список попал 121 россиянин. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году число российских миллиардеров резко сократилось до 88. Однако уже в прошлом году снова появилась тенденция увеличения числа богатых людей в РФ.
После ухода иностранных компаний с российского рынка появились две новые группы миллиардеров. Первые – это те, кто выиграл от выхода иностранных брендов, например владельцы сетей одежды. Вторые — россияне, купившие активы иностранных корпораций с большим дисконтом. Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, до $576,8 млрд.
Самым богатым россиянином в рейтинге стал новичок — владелец "Лукойла" Вагит Алекперов, после безумного роста акций компании на московской бирже его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов.
Количество россиян в списке Forbes могло бы быть еще больше, но за последние два года десять миллиардеров отказались от гражданства РФ и теперь представят Великобританию, Казахстан, Кипр, Хорватию и Армению.
По всему миру Forbes насчитал 2781 миллиардера. В тройку лидеров вошли:
- президент Louis Vuitton Бернар Арно – $233 млрд долларов;
- владелец Tesla Илон Маск – $195 млрд долларов;
- основатель Amazon Джефф Безос – $194 млрд долларов.
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