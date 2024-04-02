Forbes сообщил о рекордном количестве российских миллиардеров в рейтинге – список возглавил новичок

В России рекордно увеличилось количество миллиардеров. В 2024 году журнал Forbes включил в свой список богатейших людей мира 125 российских бизнесменов.

Об этом пишет российская редакция Forbes.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году. Тогда в список попал 121 россиянин. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году число российских миллиардеров резко сократилось до 88. Однако уже в прошлом году снова появилась тенденция увеличения числа богатых людей в РФ.

После ухода иностранных компаний с российского рынка появились две новые группы миллиардеров. Первые – это те, кто выиграл от выхода иностранных брендов, например владельцы сетей одежды. Вторые — россияне, купившие активы иностранных корпораций с большим дисконтом. Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, до $576,8 млрд.

Самым богатым россиянином в рейтинге стал новичок — владелец "Лукойла" Вагит Алекперов, после безумного роста акций компании на московской бирже его состояние оценивается в 28,6 миллиарда долларов.

Количество россиян в списке Forbes могло бы быть еще больше, но за последние два года десять миллиардеров отказались от гражданства РФ и теперь представят Великобританию, Казахстан, Кипр, Хорватию и Армению.

По всему миру Forbes насчитал 2781 миллиардера. В тройку лидеров вошли:

президент Louis Vuitton Бернар Арно – $233 млрд долларов;

владелец Tesla Илон Маск – $195 млрд долларов;

основатель Amazon Джефф Безос – $194 млрд долларов.

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