Форма 30-летней давности и ведро вместо унитаза: россияне делятся впечатлениями от мобилизации

Мобилизированные россияне показали выданную им полевую военную форму образца 1992 года. Показали и ужасные условия в казарме, мало чем напоминающей жилое помещение.

В частности, в армейском туалете вместо унитаза стоит самое обычное ведро.

Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная на канале Стратком ВСУ.

"Это вот нас так одели. Вот, я тебе говорил, какая у нас форма. Вот, видишь, какие берцы, б*ять, в которых я на "строчке"(срочной службе – ред.) служил", – рассказывает на видео один из мобилизованных.

"А вот туалет. Это пи*дец, б*ять", – добавил он.

Так, на опубликованных кадрах зафиксирована действительно военная форма старого образца. Показаны также ободранные стены казармы, грязные матрасы, ужасные душевые с поломанной плиткой и туалет без унитаза.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, на видео мобилизованные россияне, едва не плача, рассказывают, что их сразу отправили на фронт: "ни подготовки, ни стрельбищ, них*я".

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