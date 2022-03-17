Форточка в Европу захлопнулась: сербская авиакомпания отменила рейсы в Москву

Авиаперевозчик Air Serbia до недавнего времени давал россиянам возможность посетить европейские страны.

Сербская авиакомпания Air Serbia упразднила все рейсы "Москва — Белград". Пассажиры, купившие билеты, начали получать сообщения об отмене рейсов.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Ранее сербский авиаперевозчик удвоил количество прямых рейсов из Москвы в Белград – до 15 в неделю.

Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, а ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для россиян.

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Волна возмущения из-за заработка на этих авиаперелетах заставила президента Сербии заявить, что Air Serbia на фоне западных санкций в отношении России и давления со стороны европейского сообщества сократит количество рейсов в РФ, вернув их на прежний уровень. Но такой шаг также столкнулся с критикой из-за обогащения на фоне страданий миллионов украинских граждан.

По информации ЦТС, в среду, 16 марта, на сайте сербского перевозчика невозможно было купить билет на московские рейсы.

Напомним, после того, как страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолетов, принадлежащих российским компаниям и даже частным лицам, для полетов в Европу россияне использовали авиакомпанию Air Serbia, в большинстве своем государственную.

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