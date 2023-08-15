Фото лица из российской ЧВК "Вагнер", якобы пересекающего литовско-белорусскую границу – фейк

Фотографию распространили в пророссийских Telegram-каналах, поддерживающих войну против Украины.
В Литве заявили о сфальсифицированной фотографии лица, принадлежащего к российской ЧВК "Вагнер" и якобы пересекающего литовско-белорусскую границу.
Об этом сообщила в Facebook государственная пограничная служба (VSAT) Литвы.
В заявлении говорится, что "фото является фальшивкой, ведь используется общедоступная фотография участка границы 2019 года". На ней можно увидеть руку, держащую значок группы "Вагнера".
"Думаем критически", – призвала VSAT.
Фото обрезали и отредактировали редакторы пророссийских Telegram-каналов, также отретушировали цвета, что позволило увидеть фейк.
До этого опубликовали фейк с рукой и значком "вагнеровцев" на польской границе.
Как сообщалось ранее, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует Беларусь для переподготовки "вагнеровцев".
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пригожин не действовал сам: почему он пошел на мятеж?
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