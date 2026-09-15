Фото миллионов людей в Instagram могли использовать в Meta: что известно о скандале

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Компания Meta оказалась в центре очередного скандала из-за смарт-очков и технологии распознавания лиц NameTag. Семьи из Иллинойса и Калифорнии подали коллективный иск, обвинив техгиганта в незаконном сборе биометрических данных пользователей Facebook и Instagram.

Об этом сообщает Futurism.

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Секретный код и сбор биометрии

Поводом к иску стало июньское расследование Wired. Журналисты выяснили, что Meta тайно добавила код распознавания лиц в приложение для умных очков. В иске сказано, что компания сканировала открытые фото в соцсетях для создания базы цифровых снимков лиц.

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По словам истцов, функция NameTag должна была распознавать незнакомцев на улице через сопоставление фотографий профилей. Для этого искусственный интеллект Emu обучали на массивах загруженных пользователями данных.

Реакция Meta и позиция компании

Технический директор Meta Эндрю Босворт ранее публично описывал NameTag как «замечательную функцию». Впрочем, после публикации расследования компания начала отрицать намерение выпустить эту технологию на рынок, а статью назвала «абсолютно нечестной».

«Этот иск безоснователен и искажает нашу работу. Мы прозрачно сообщали о том, как используем информацию людей для создания и усовершенствования наших продуктов искусственного интеллекта. Что касается NameTags, то еще ничего не было отправлено потребителям, и окончательное решение о том, что здесь делать, если вообще что-то делать, еще не принято», — отметили в компании.

Предыдущие проблемы с конфиденциальностью

Это уже не первые судебные проблемы Meta из-за сбора биометрии. В 2020 году компания заплатила 650 миллионов долларов за подобный иск, а в 2024 году — еще 1,4 миллиарда долларов в штате Техас.

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Теперь Meta снова попала в скандал из-за умных очков и функции распознавания лиц NameTag. Семьи из Иллинойса и Калифорнии подали коллективный иск, обвинив компанию в незаконном сборе снимков лиц из Facebook и Instagram.

Напомним, ранее массовые увольнения ради развития искусственного интеллекта принесли компании Meta только скандалы и сбои, потому что новые технологии не смогли полноценно выполнять работу людей.

Ранее сообщалось, что подростки в США начали использовать умные очки Meta для скрытой записи одноклассников, в том числе девушек, а затем публиковать такие видео в TikTok и Instagram.

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