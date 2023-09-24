Фото обнаженных детей, которые создал искусственный интеллект, распространяются в соцсетях — подробности инцидента

Девушкам от 11 до 17 лет. Они об этих фотографиях не знали.

В Испании, городе Альмендралехо, разгорелся скандал по поводу распространения в социальных сетях фото обнаженных местных девушек, создавших искусственный интеллект.

Об этом сообщает BBC.

Снимки подростков, которые созданы специальной программой с помощью фото из соцсетей, где девушки были полностью одеты, распространяются по Сети, а родители детей бьют тревогу.

"Однажды моя дочь пришла из школы и сказала: "Мама, кто-то распространяет мои фотографии топлесс. Я спросила ее, фотографировала ли она себя обнаженной, и она ответила: "Нет, мама, это поддельные фото девушек, и в моем классе есть другие девушки, с которыми это случилось", — рассказывает Мария Бланко Райо, мать 14-летней девочки.

Женщина рассказала, что родители 28 пострадавших девушек создали группу поддержки в городе.

В настоящее время идет расследование. По данным полиции, идентифицировали не менее 11 местных ребят, возможно причастных к созданию изображений или распространению их в WhatsApp и Telegram.

Подробности расследования

Специалисты департамента по борьбе с киберпреступностью национальной полиции заявили, что фото созданы еще летом 2023-го, однако о деле стало известно только недавно.

Подозреваемым по делу от 12 до 14 лет. Создание таких фото, где изображены несовершеннолетние, считается детской порнографией.

Также хакеров может ожидать обвинения в нарушении законов о конфиденциальности. В Испании несовершеннолетних могут привлечь к уголовной ответственности только с 14 лет.

Дело вызвало беспокойство даже у многих местных жителей.

Подобный случай не первый в Испании. В начале этого года в социальных сетях опубликовали фотографии певицы Розалии, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

"Женщины со всего мира писали мне, что это произошло и с ними тоже, и они не знают, что делать. Сейчас это происходит повсюду. Единственная разница заключается в том, что в Альмендралехо мы подняли по этому поводу шум", — говорит Мириам Аль Удал.

Программы, подобные тем, которые использовали в Альмендралехе, становятся все более распространенными.

Хавьер Искьердо, руководитель отдела защиты детей в департаменте по борьбе с киберпреступностью национальной полиции, сказал испанским СМИ, что такие преступления больше не ограничиваются "тем парнем, который загружает детское порно с Dark Web или с какого-то скрытого интернет-форума".

По его словам, доступ несовершеннолетних к таким технологиям стал острой проблемой.

Напомним, на днях в Польше разразился громкий скандал с секс-работником и священниками.

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