Фото с парнем в гробу и новинки "могилизации": в Москве началась выставка похоронных принадлежностей

На выставке можно сделать фото с живым парнем в гробу.

В Москве 1 ноября началась выставка похоронных принадлежностей и сервиса "Некрополь-2022". На ней представлены гробы, надгробия, новинки погребального убранства и многое другое, что может понадобиться для "могилизации" в России.

Фоторепортаж с места события опубликовал "Коммерсант".

На мероприятии проводят конкурсы, мастер-классы, посетители могут сделать фото с парнем в костюме гроба. Кроме того, на фоне гробов проходит показ "траурной моды" и костюмов "по авторскому проекту "Преображение".

Также читайте Вместо свадебного путешествия поехал на войну: в России семья похоронила уже двух оккупантов

Как указано на сайте выставки, тематика события — кремация, "груз 200", отделка в гроб, все для кладбищ и другое.

Напомним, мобилизованный россиянин из Кемеровской области нашел себе будущую жену в Интернете, чтобы та получила компенсацию за его смерть. Таким образом оккупант "подготовился" к поездке в Украину.

Фото: Коммерсант

Фото: Коммерсант

Фото: Коммерсант

Фото: Коммерсант

Фото: Коммерсант

Уже 220 тысяч "могилизированных" – как состоялся первый этап мобилизации в РФ

Читайте также: