Фото с пляжа стало доказательством: экс-директора ФБР обвиняют в причастности к покушению на Трампа

Джеймса Коми обвиняют в причастности к покушению на Трампа / © Reuters

Союзники президента США обвинили бывшего директора ФБР в причастности к покушению на Трампа. Они нашли в его соцсетях фото морских раковин, изложенных в форме «8647».

Об этом сообщают NBC News.

Экс-директора ФБР считают причастным к покушению на Трампа

Речь идет об экс-директоре ФБР Джеймсе Коми. В прошлом году он выложил в собственные соцсети фото, вероятно, с отдыха. На фотографии были морские раковины, изложенные в форме цифр «8647». Представители администрации Трампа уже во второй раз обвиняют Джеймса Коми в попытке устранения президента США.

Министерство юстиции США во вторник получило акт, в котором экс-директор ФБР обвиняется в угрозе жизни Дональду Трампу. Обвинительный акт содержит два пункта. В нем говорится, что «здравый человек интерпретировал бы изображение раковин 8647 как серьезное проявление намерения нанести вред президенту Соединенных Штатов».

В словаре Merriam-Webster объясняется, что «86» на сленге означает «избавиться от кого-то». Цифры «47» связали с тем, что Дональд Трамп является 47-м президентом Соединенных Штатов.

Коми удалил пост и сообщил, что ему даже не приходило в голову призывать к насилию. Он допустил, что морские раковины, которые он заметил на пляже, могли быть политическим лозунгом. Джеймс Коми заявил, что не виноват, не боится и верит в справедливость судебной системы.

Фото: скриншот публикации Джеймса Коми

Коми занимал должность директора ФБР в течение 2013-2017 годов. Между ним и Трампом есть конфликты и вражда, ведь именно Коми начал расследование возможного влияния РФ на выборы в 2016 году.

Адвокаты Министерства юстиции добивались выдвижения обвинительного акта в Восточном округе Северной Каролины, где у Джеймса Коми есть дом. Именно оттуда он опубликовал фото с пляжа.

Коми опубликовал видео после того, как узнал об обвинениях.

«Они вернулись. На этот раз из-за фотографии раковин на пляже Северной Каролины год назад. И это еще не конец», — заявил экс-чиновник.

Адвокат обвиняемого Патрик Фицджеральд заявил, что Коми отрицает обвинение и будет оспаривать его в суде. Исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш больше не привел существенных доказательств того, что Коми сознательно угрожал Трампу.

Третье покушение на Трампа: что известно

Напомним, покушение на Дональда Трампа устроил школьный учитель. Подозреваемый был гостем отеля, где произошло событие с участием Трампа. Он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами.

31-летний Коул Аллен собрал оружие в зоне с ослабленным контролем у входа на террасу. После этого он попытался открыть огонь и прорваться в зал с гостями. На мероприятии было около 2600 человек.

Подозреваемый выстрелил в агента Секретной службы. Он получил ранение в участке, защищенном бронежилетом. Стрелка задержали. Президента США срочно эвакуировали.

Трамп описал стрелка как «одинокого волка».

