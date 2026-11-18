Геймер. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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В Польше правоохранители задержали 20-летнего мужчину, который во время онлайн-игры похвастался огнестрельным оружием и предложил применить его на Старой Рыночной площади в Познани. Хотя впоследствии выяснилось, что оружие было страйкбольным, молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает портал in Poland.

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Инцидент произошёл во время онлайн-игры, участники которой общались через мгновенные сообщения. Один из игроков опубликовал в чате фотографию винтовки AR-15, заявив, что у него есть такое оружие и он готов применить его на Старой Рыночной площади в Познани.

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Информация об угрозах дошла до полиции через нескольких человек. Один из участников игры рассказал о сообщении знакомому, а тот передал информацию районному полицейскому в Квидзине. Сотрудник полиции сообщил об этом сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления полиции Великопольского воеводства.

Полиция установила личность автора сообщений

Правоохранители серьезно отнеслись к полученной информации. Они проанализировали цифровые данные игрока, идентификаторы его учетной записи и другие сведения, которые позволили установить личность и адрес мужчины.

9 ноября полицейские прибыли в его квартиру в Згеже, Лоджского воеводства, и задержали 20-летнего подозреваемого.

Во время проверки мужчина показал правоохранителям две винтовки AR-15. Выяснилось, что это страйкбольное оружие. Задержанный пояснил, что опубликовал фотографии и сообщения в шутку и для развлечения.

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Какое наказание грозит геймеру

Полицейские изъяли у подозреваемого телефон и ноутбук. Ему было предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьёй 224a Уголовного кодекса Польши, касающейся заведомо ложного сообщения об угрозе.

За это преступление 20-летнему мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время он находится под полицейским надзором. Кроме того, ему запретили покидать территорию Польши.

Напомним, ранее в Польше вооруженный мужчина, вероятно, находившийся под влиянием ультраправой идеологии, устроил стрельбу на главной площади Кракова. Полиция открыла огонь и арестовала его.

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