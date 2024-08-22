Фотограф, сделавший всемирно известный кадр девочки перед смертью, объяснил, почему не спас ее

Фотограф прокомментировал, почему не спас 13-летнего ребенка, который стал символом разрушительной вулканической трагедии.

Об этом пишет LADbible.

Колумбийская девочка-подросток Омайра Санчес Гарсон погибла вместе с десятками тысяч людей во время извержения вулкана Невадо-дель-Руис 13 ноября в 1985 году.

Одна из причин, по которой это извержение, как полагают, было столь смертоносным, состоит в том, что оно растопило ледники на горе, создав грязевой пирокластический поток, известный как "лахарь".

Считается, что город Армеро пострадал в результате трех таких событий, унесших жизни большего количества жителей, переживших первоначальное извержение.

Одной из самых известных жертв стала Омайра Гарсон, которая оказалась прижата обломками и вулканической грязью. Было совершено множество спасательных операций, чтобы спасти жизнь Омайры, но они не смогли вытащить ее, и через несколько дней она скончалась.

Те, кто пытался спасти ее жизнь, мало что могли сделать, кроме как утешить ребенка в его последние часы жизни. Они натянули на нее шину, чтобы она держалась на плаву, пока люди приносили ей сладости и напитки.

Она умерла 16 ноября, через три дня после извержения, от переохлаждения или гангрены, сказав: "Мама, я так сильно тебя люблю, папа, я люблю тебя, брат, я люблю тебя".

Позже дайверы обнаружили, что ноги тринадцатилетней девочки были зажаты под крышей ее дома, а руки ее покойной тети держали их.

Омайра стала известна из-за ее фотографии, сделанной фотографом Фрэнком Фурнье. Он сфотографировал девочку со столь налитыми кровью глазами, что они казались черными.

Омайра Гарсон / Фото: Фрэнк Фурнье

Фотография Фурнье облетела весь мир и стала победительницей конкурса World Press Photo of the Year в 1986 году.

Фотограф сказал, что девочка "сталкивалась со смертью мужественно и достойно", вспоминая, что у нее начались галлюцинации, и она попросила фотографа отвезти ее в школу, потому что боялась, что опоздает.

"Она находилась в большой луже, ниже пояса завалена бетоном и другими обломками домов. Она была там почти три дня. Рассвет только начинался и бедная девочка чувствовала боль. По всему периметру оказались в ловушке сотни людей. Спасателям было тяжело добраться до них. Я слышал крики людей о помощи, а потом наступила тишина — жуткая тишина. Это было очень тревожно", - рассказал он ВВС. "Там было несколько вертолетов, некоторые из которых были предоставлены в аренду нефтяной компанией, которая пыталась спасти людей. Потом была эта маленькая девочка, и люди были бессильны помочь ей. Спасатели продолжали возвращаться к ней, местные фермеры и некоторые люди, которые имели какую-то медицинскую помощь. Они пытались утешить ее. Когда я делал фотографии, я почувствовал себя бессильным перед этой маленькой девочкой, которая смело и достойно встречала смерть. Она чувствовала, что ее жизнь идет".

Омайра Гарсон / Фото: Фрэнк Фурнье

Фурнье вспомнил, что после этого некоторые люди спрашивали его: "Почему ты не помог ей? Почему ты не вытащил ее?".

Он объяснил, что спасти девочку "было невозможно", сказав: "Был крик — дебаты на телевидении о природе фотожурналиста, о том, насколько он или она стервятник. Но я чувствовал, что единственное, что я могу сделать — это должным образом рассказать о мужестве, страдании и достоинстве маленькой девочки и надеяться, что это мобилизует людей на помощь тем, кто был спасен. Я был счастлив, что была какая-то реакция, было бы хуже, если бы людям было безразлично. Я очень четко понимаю, что я делаю и как это делаю, и стараюсь выполнять свою работу с максимальной честностью и порядочностью. Я считаю, что фотография помогла собрать деньги со всего мира на помощь и помогла подчеркнуть безответственность и отсутствие мужества лидеров страны. Было очевидно отсутствие лидерства. Не было планов эвакуации, но ученые предполагали катастрофические масштабы извержения вулкана. Люди до сих пор находят эту фотографию тревожной. Она подчеркивает неизбежную силу этой маленькой девочки. Мне повезло, что я мог стать мостом, который связывает людей с ней. Это магия вещи".

Напомним, ученые наконец-то воспроизвели истинное лицо кричащей в муках египетской мумии. Она была найдена в 1935 году в Дейр-эль-Бахаре и только теперь ее реконструировали.

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