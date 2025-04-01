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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1307
Время на прочтение
2 мин

Fox News: Трамп считает, что Путин тянет время, и планирует "агрессивное применение санкций"

По информации журналистки, в Белом доме обсуждается «дальнейший план действий».

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня.

Об этом в соцсети Х пишет журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Источник, знакомый с дискуссиями, сообщил журналистке, что президент Трамп разочарован Путиным и считает, что Россия медленно ведет переговоры о прекращении огня. По ее информации, администрация США рассматривает возможность «агрессивного применения санкций», в том числе против российского «теневого флота».

«Мне сообщили, что уровень соблюдения санкций низкий — по неофициальным оценкам, примерно „3 из 10“, и перехват „теневого флота“ России, перевозящего контрабандную нефть через Балтийское море, может стать легкой мишенью для давления», — написала Хайнрих.

Она добавила, что большая часть «нефтяного» флота РФ уже находится под санкциями, и 70% незаконной продажи нефти из России осуществляется через их теневой флот.

Напомним, в воскресенье Трамп заявил телеканалу NBC, что был «очень злым» и «взбешенным», когда Путин поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Также глава Белого дома говорил о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть.

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Дата публикации
Количество просмотров
1307
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