Fox News: Трамп считает, что Путин тянет время, и планирует "агрессивное применение санкций"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп разочарован действиями Путина и считает, что Россия тормозит переговоры о всеобъемлющем прекращении огня.

Об этом в соцсети Х пишет журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Источник, знакомый с дискуссиями, сообщил журналистке, что президент Трамп разочарован Путиным и считает, что Россия медленно ведет переговоры о прекращении огня. По ее информации, администрация США рассматривает возможность «агрессивного применения санкций», в том числе против российского «теневого флота».

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«Мне сообщили, что уровень соблюдения санкций низкий — по неофициальным оценкам, примерно „3 из 10“, и перехват „теневого флота“ России, перевозящего контрабандную нефть через Балтийское море, может стать легкой мишенью для давления», — написала Хайнрих.

Она добавила, что большая часть «нефтяного» флота РФ уже находится под санкциями, и 70% незаконной продажи нефти из России осуществляется через их теневой флот.

Напомним, в воскресенье Трамп заявил телеканалу NBC, что был «очень злым» и «взбешенным», когда Путин поставил под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Также глава Белого дома говорил о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть.

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