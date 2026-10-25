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«Фракция Януковича» оказалась в Госдуме: как регионалы с подозрениями строят карьеру в России

В Госдуме РФ сформировалась неформальная группировка выходцев из окружения Виктора Януковича, которую называют «фракцией Януковича».

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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«Фракция Януковича» оказалась в Госдуме

«Фракция Януковича» оказалась в Госдуме / © УНИАН

Представители бывшей «Партии регионов» и экс-чиновники периода правления Виктора Януковича получили руководящие посты в структурах Государственной думы РФ. В Госдуме РФ сформировалась условная группировка, которую уже называют неофициальной «фракцией Януковича».

Об этом пишет российский оппозиционный ресурс «Можем объяснить».

Экс-регионалы получили влияние в Госдуме РФ

Хотя объединение не имеет формального статуса, бывшие украинские власти уже завоевали себе ощутимые рычаги влияния среди российского парламента.

Наивысшую позицию среди беглецов занял Сергей Арбузов, который в конце каденции Януковича исполнял обязанности главы правительства, а до этого руководил Национальным банком Украины.

Он прошел в российский парламент по спискам партии «Справедливая Россия» и получил портфель первого заместителя руководителя комитета, который занимается вопросами энергетики. Ранее журналисты-расследователи публиковали материалы о скрытых богатствах Арбузова и его роскошной жизни в Москве.

Еще один бывший высокопоставленный чиновник из Украины, Дмитрий Ворона, во времена Януковича занимал должности заместителя главы МВД и Минюста, после чего возглавлял Государственную регистрационную службу Украины. В 2022 году оккупационное руководство назначило его представителем оккупированных территорий Запорожья в Совете Федерации РФ, а теперь он получил мандат депутата Госдумы.

Также должности в Госдуме РФ получили такие регионалы:

  • Галина Данильченко — ее после оккупации Мелитополя оккупационные власти назначили мэром. В российском парламенте она стала первым заместителем главы комитета по защите семьи.

  • Янина Павленко — экс-глава винодельческого комбината «Массандра» и бывшая руководительница оккупационной администрации Ялты. Ей доверили должность заместителя главы комитета по аграрному сектору.

  • Татьяна Лобач — бывшая деятельница «Партии регионов» в Севастополе. Она заняла пост первого заместителя руководителя комитета по туризму.

Большинство из этих политиков являются фигурантами уголовных дел в Украине.

Относительно Дмитрия Вороны вынесен заочный приговор — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за содействие стране-агрессору.

Галине Данильченко официально инкриминируют коллаборационную деятельность.

Янина Павленко находится под подозрением за коллаборационизм.

Татьяне Лобач выдвинуто подозрение в государственной измене.

Виктор Янукович: последние новости

Напомним, в парке-памятнике «Межигорье» ушел под воду «Галеон» — 50-метровый плавучий дворец и бывшая «большая игровая комната» Виктора Януковича. Корабль с роскошными интерьерами из мрамора, позолоты и хрусталя транспортировали из Днепра и пришвартовали в специальном заливе, где экс-президент принимал близких гостей, в частности, Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева.

О существовании судна стало известно после бегства Януковича в 2014 году, а в последние годы оно находилось под арестом в рамках уголовного производства и было закрыто для посетителей.

Затопление было замечено в мае. Вероятной причиной стало резкое повышение уровня воды в Киевском водохранилище, которое повредило металлическую швартовую конструкцию, из-за чего вода попала в заднюю часть судна. Сотрудники комплекса пытались откачивать воду насосами и успели эвакуировать большинство вещей, кроме большого стола, поскольку работа в затопленном банкетном зале с мраморным полом была опасной.

Из-за небольшой глубины «Галеон» заполнился водой, но частично погрузился и остается на поверхности. Администрация «Межгорья» планирует привлечь профессиональных водолазов и специалистов, чтобы установить точные обстоятельства происшествия, а также намерена спасти и восстановить судно.

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