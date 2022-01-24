Франция активно включилась в переговоры по ситуации вокруг Украины: Макрон готовит предложения Путину

Франция активно включилась в переговоры по ситуации вокруг Украины: Макрон готовит предложения Путину

Французский лидер также приобщился к видеоконференции, организованной президентом США Джо Байденом.

Вечером в понедельник, 24 января, президент Франции Эмманюэль Макрон приобщился к обсуждению ситуации вокруг Украины во время видеоконференции, организованной американским лидером Джо Байденом.

Об этом сообщает NBC News.

Этот разговор проходит в закрытом для печати режиме и начался в 22.00 по киевскому времени.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США также обсудит ситуацию вокруг Украины с помощью видеосвязи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Шарлем Мишелем, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, лидерами Великобритании, Италии, ФРГ и других.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, ожидается обсуждение дипломатии, сдерживания и оборонных усилий. Она добавила, что обязательно частью переговоров станет дискуссия о санкциях.

Тем временем, телеканал BMF сообщил о планах Эмманюэля Макрона предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса в Украине.

"Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни", — сообщил источник в Елисейском дворце.

Кроме того, по информации этого неназванного источника, на 26 января в Париже запланирована встреча политических советников нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина).

Напомним, во время совещания, которое в минувшие выходные проводил президент США Джо Байден в резиденции в Кэмп-Дэвиде, министр обороны Ллойд Остин сообщил, какие существуют варианты ответа на возможное вторжение РФ в Украину.

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