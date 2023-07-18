Франция дала убежище российскому десантнику, который может скрывать убийства украинцев

Российский десантник Павел Филатьев участвовал в войне против Украины с февраля по апрель прошлого года, а затем сбежал за границу.

Бывший российский десантник Павел Филатьев, принимавший участие в полномасштабном вторжении РФ в Украину, получил статус беженца во Франции.

Об этом пишет российский сайт "Агентство" со ссылкой на слова самого экс-оккупанта.

Журналисты издания также ознакомились с документом, полученным Филатьевым от французского органа по делам беженцев OFPRA.

Кто такой Павел Филатьев

Филатьев после двух месяцев участия в войне против Украины уволился из армии и написал книгу "ZOV 56" (он был военным 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ).

Затем ему помог эвакуироваться из России правозащитный проект Gulagu.net. Экс-оккупант попросил политического убежища во Франции.

В марте 2023 года основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обвинил Павла Филатьева в том, что тот скрыл от него и СМИ информацию об убийствах украинцев, в задержании которых россиянин принимал участие.

По мнению российского правозащитника, это свидетельствуют о том, что Филатьев "де-факто скрывал свою причастность" к военным преступлениям и, следовательно, не может претендовать на политубежище.

Также Осечкин добавил, что Филатьев не сдержал обещания по отправке денег, полученных от продаж "ZOV 56", на нужды Украины и пострадавших от агрессии РФ.

Напомним, что Андрей Медведев - командир "вагнеровца", убитого кувалдой, попросил политическое убежище в Норвегии. Позже он передумал и заявил о желании вернуться в Россиию, хотя ранее уверял, что его там убьют.

В середине декабря Андрей Медведев дезертировал и опубликовал видео об издевательствах бойцов ЧВК "Вагнер" друг над другом. После этого его начали преследовать органы ФСБ и МВД.

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