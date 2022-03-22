Франция готова принять 100 тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны

С начала войны во Францию прибыли более 26 тысяч украинских беженцев.
Франция запустила национальный план подготовки жилья не менее 100 000 украинских беженцев.
Об этом заявил во вторник, 22 марта, премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет CNN.
Французский премьер-министр также пообещал помочь украинским беженцам лучше интегрироваться на рынок труда Франции, обеспечивая занятие на французском языке в агентстве занятости.
"Мы входим в кризис, который будет продолжаться. Для нашей страны есть честь как можно теплее встретить наших украинских друзей", — сказал Кастекс.
По данным Castex, с начала войны во Францию прибыли более 26 тысяч украинских беженцев. Среди них — 10 500 получили разрешение на временное проживание, предоставленное в соответствии с политикой временной защиты ЕС, действующей 3 марта.
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