Франция готова принять 100 тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны

Франция готова принять 100 тысяч украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны

С начала войны во Францию прибыли более 26 тысяч украинских беженцев.

Франция запустила национальный план подготовки жилья не менее 100 000 украинских беженцев.

Об этом заявил во вторник, 22 марта, премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет CNN.

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Французский премьер-министр также пообещал помочь украинским беженцам лучше интегрироваться на рынок труда Франции, обеспечивая занятие на французском языке в агентстве занятости.

"Мы входим в кризис, который будет продолжаться. Для нашей страны есть честь как можно теплее встретить наших украинских друзей", — сказал Кастекс.

По данным Castex, с начала войны во Францию прибыли более 26 тысяч украинских беженцев. Среди них — 10 500 получили разрешение на временное проживание, предоставленное в соответствии с политикой временной защиты ЕС, действующей 3 марта.

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