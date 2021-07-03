Франция хочет "более доверительных" отношений между ЕС и Россией — Макрон

Франция хочет "более доверительных" отношений между ЕС и Россией — Макрон

Макрон также обсудил с Путиным "украинский вопрос".

Французская Республика стремится к установлению "более доверительных" отношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил российскому коллеге Владимиру Путину во время телефонного разговора в пятницу, 2 июля, сообщает Елисейский дворец.

Отмечается, что лидеры "говорили о необходимости расширения нашего структурированного диалога по стратегической стабильности европейского континента".

Также читайте Во Франции объяснили инициативу по восстановлению саммита ЕС с Россией

"Что касается Украины, президент Республики напомнил об актуальности нормандского формата, в котором Франция и Германия выступают как посредники, чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решение", — говорится в сообщении.

Макрон также поднял вопрос Ливии, призвав Путина "соблюдать прошлые договоренности, которые должны позволить немедленно отвести ополченцев и иностранные войска".

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой объяснил инициативу по восстановлению диалога ЕС с РФ, которую не поддержали страны-члены ЕС. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог с РФ.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Меркель и заявил, что странам-членам ЕС необходим диалог с Россией. По его словам, такой диалог должен быть "требовательным" и нужен он для "стабильности европейского континента".

Новости мира: мужчину, который дал пощечину Макрону, приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку