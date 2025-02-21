Франция и Эстония созывают встречу министров обороны Европы: что обсудят

Основной вопрос – усиление военной помощи Украине на фоне возможного сокращения поддержки со стороны США.

Франция и Эстония инициировали встречу министров обороны европейских стран, которая состоится в понедельник, 24 февраля.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, встреча пройдет в формате видеоконференции, в ней примут участие более 10 стран, в том числе Великобритания, Германия, Италия, Польша, а также представители Евросоюза и НАТО.

Европейские страны активизируют оборонные инициативы, поскольку администрация Дональда Трампа заявляет о возможном пересмотре военной помощи союзникам.

Как пишет Tagesschau, кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.

"Мы должны подготовиться к тому, что Дональд Трамп больше не будет полностью соблюдать обязательства НАТО. Поэтому европейцы должны самостоятельно позаботиться о защите континента", — заявил Мерц.

Заседание министров обороны ЕС состоится одновременно с визитом нескольких европейских лидеров в Киев, в частности, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая прибудет в Украину в годовщину полномасштабного вторжения РФ. Также в Брюсселе соберутся министры иностранных дел ЕС для обсуждения политических и военных вопросов.

На следующей неделе ожидается визит президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в США, где они встретятся с Дональдом Трампом.

Европейские страны пытаются разработать новые оборонные механизмы, поскольку неопределенность в позиции США по поддержке Украины и НАТО создает дополнительные риски безопасности континента.

Напомним, президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин встретятся в Москве 9 мая на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

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