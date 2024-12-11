Франция и Польша обсудят отправку 40 тысяч европейских солдат в Украину

Еще в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину, но не уточнил, на каких условиях это будет происходить.

В четверг, 12 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Варшаву, чтобы обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском план европейской миротворческой миссии, которая сохранила бы суверенитет Украины в рамках возможного соглашения Трампа и Путина.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Как объяснил изданию бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гранд, суть французского предложения заключается в миротворческой миссии, которая гарантировала бы, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения в Украине.

Еще в феврале Макрон впервые выдвинул идею отправки войск НАТО в Украину. При этом он не уточнил, на каких условиях это будет происходить.

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Более подробно это мнение он высказал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 11 ноября в Париже. С подобной целью 27 ноября он созвал собравшихся в Харпсунде лидеров скандинавских и балтийских стран (NB8) и Польши.

Директор Центра исследований безопасности при Французском институте международных отношений Эли Тененбаум, работающий над проектом такой миссии, пояснил, что контингент может состоять из пяти бригад (около 40 тысяч солдат). Польша могла бы взять на себя командование одной из них.

Это подтвердили изданию Politico дипломат ЕС и французский чиновник.

"Это правда", — сказал дипломат, отвечая на вопрос по поводу сообщения о переговорах между двумя странами о возможном размещении в Украине иностранного миротворческого контингента численностью 40 тысяч человек. Он не уточнил, из каких стран могут прибыть солдаты.

По мнению Камиля Гранда, чем больше стран примет участие в такой миротворческой миссии, тем больше шансов, что Россия не решится на очередное нападение на Украину.

Он предполагает, что после февральских выборов в нее присоединится Германия (главный претендент на должность канцлера Мерц пока исключает такую возможность), Нидерланды также заинтересованы в проекте. Однако, кроме Польши и стран NB8, принципиально важно участие в развитии миссии Франции и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон посетит Польшу, где обсудит план европейской миротворческой миссии для сохранения суверенитета Украины.

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