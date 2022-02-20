Франция и Польша призвали своих граждан покинуть Украину

Франция и Польша призвали своих граждан покинуть Украину

МИД обеих стран опубликовал перечень областей, из которых безотлагательно рекомендуют уехать своим гражданам.

МИД Франции и Польши рекомендовали своим гражданам, по возможности, покинуть Украину.

Об этом говорится в пресс-релизах министерств обеих стран.

Франция призывает своих граждан не посещать приграничные районы на севере и востоке страны.

Граждан Франции в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, и в качестве меры пресечения в Днепровской области, призывают безотлагательно покинуть эти территории.

Париж рекомендует всем французам, чье пребывание в Украине не имеет веских причин, уезжать из страны и отложить все запланированные поездки в Украину.

МИД Польши также призывает своих граждан воздержаться от любых поездок в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую, Севастополь и Автономную Республику Крым.

Что касается остальной территории Украины, то МИД Польши рекомендует избегать неважных поездок.

Ранее сообщалось, где поселились дипломаты США во Львове и когда планируют вернуться в Киев.

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