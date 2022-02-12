Франция и ВОЗ приняли соглашение на 50 миллионов евро для борьбы с коронавирусом: детали

Стоимость взноса предполагает проведение эффективных кампаний вакцинации, тестирования и лечения, применения стратегии тестирования на уровне общин
Франция и Всемирная организация здравоохранения объявили о новом соглашении о взносах в размере 50 млн евро, которое поможет системам здравоохранения стран ускорить равный доступ к тестам, лечению и вакцинам.
Об этом пишет Укринформ.
Соглашение имеет целью поддержать работу ВОЗ.
"ВОЗ очень благодарна правительству Франции за его постоянную приверженность глобальному единству в борьбе с пандемией COVID-19", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, Франция сыграла ведущую роль в поддержке ВОЗ.
"Этот вид вклада является решающим для ВОЗ и необходим для достижения ВОЗ своей миссии и спасения жизни наиболее уязвимых людей в мире", — добавил он.
Стоимость взноса предполагает проведение эффективных кампаний вакцинации, тестирования и лечения, применения стратегии тестирования на уровне общин, а также поддержки жизненно важных клинических операций. Это направлено на усиление национальных механизмов реагирования и укрепления систем здравоохранения.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.