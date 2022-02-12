Франция и ВОЗ приняли соглашение на 50 миллионов евро для борьбы с коронавирусом: детали

Франция и ВОЗ приняли соглашение на 50 миллионов евро для борьбы с коронавирусом: детали

Стоимость взноса предполагает проведение эффективных кампаний вакцинации, тестирования и лечения, применения стратегии тестирования на уровне общин

Франция и Всемирная организация здравоохранения объявили о новом соглашении о взносах в размере 50 млн евро, которое поможет системам здравоохранения стран ускорить равный доступ к тестам, лечению и вакцинам.

Об этом пишет Укринформ.

Соглашение имеет целью поддержать работу ВОЗ.

"ВОЗ очень благодарна правительству Франции за его постоянную приверженность глобальному единству в борьбе с пандемией COVID-19", – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, Франция сыграла ведущую роль в поддержке ВОЗ.

"Этот вид вклада является решающим для ВОЗ и необходим для достижения ВОЗ своей миссии и спасения жизни наиболее уязвимых людей в мире", — добавил он.

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Стоимость взноса предполагает проведение эффективных кампаний вакцинации, тестирования и лечения, применения стратегии тестирования на уровне общин, а также поддержки жизненно важных клинических операций. Это направлено на усиление национальных механизмов реагирования и укрепления систем здравоохранения.

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