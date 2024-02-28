Франция надеется к концу года увеличить производство снарядов до 5 тыс. в месяц

Минобороны Франции рассказало о положении дел в сфере изготовления оружия.

В Министерстве обороны Франции выразили надежду, что стране удастся выйти на изготовление 5 тысяч 155 мм снарядов в месяц в 2024 году.

Об этом заявил министр обороны Себастьян Лекорню во время слушаний в Национальном собрании, сообщает Le Monde.

"Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4000 до 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц", — отметил Лекорню.

Он напомнил, что до начала российского вторжения в Украину Франция производила 1000 снарядов в месяц, а после начала войны увеличила эти объемы до 2000 в 2023 году.

Лекарню заявил, что в феврале текущего года Франция начала производить 3000 снарядов в месяц, однако показатель все еще низкий.

Министр объяснил, что у страны есть проблемы с производством пороха и отладкой производственных линий, но оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в изготовление и открыть дополнительную линию.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеул ошеломил заявлением о количестве боеприпасов, которые КНДР передала России.

Кроме того, мы ранее информировали, что Нидерланды выделят более 100 млн евро на закупку снарядов для Украины.

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