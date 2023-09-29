Франция намерена наладить совместное производство оружия с Украиной – заявление Лекорню

Франция намерена поддерживать Украину более глобально. Так, речь идет не только о передаче старого оружия и помощи ПВО, но и об оборонных заказах в стране и налаживании совместного производства оружия.

Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью France Info.

Война будет продолжаться

По словам Лекорню, страна собирается вывести из французской армии много старого оборудования. "Однако если мы хотим выстоять, мы должны иметь возможность "связать" французских производителей непосредственно с украинской армией", — пояснил он.

Министр напомнил, что около 20 французских производителей оружия приняли участие в вооруженном форуме, организованном Украиной. Наши компании могут являться субподрядчиками французских производителей. Кроме того, Франция отмечает важность усилий по разминированию украинских территорий.

"Когда война закончится, если мы захотим вернуться к работе в этой обширной сельскохозяйственной стране, мы должны будем иметь возможность очистить поля от мин", – говорит Лекорню.

Такая возможность у французов есть. Речь идет о производителе так называемых роботов, которые способны выходить на поле боя и обезвреживать мины, сохраняя жизнь саперу.

Напомним, в четверг, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню. В ходе встречи были подробно обсуждены дальнейшие шаги по укреплению обороноспособности Украины.

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