Франция не пойдет в наступление на Россию, но война уже идет на европейской земле — Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя применение западных войск против России, заявил, что в ситуации, когда Кремль перешагнул все границы, нельзя не допускать такой возможности. При этом он подчеркнул, что единственным виновником такого развития событий станет кремлевский режим в России, который уже ведет войну на территории Европы.

Об этом французский лидер говорил вечером 14 марта в интервью телеканалам TF1 и France 2.

Что поставлено на карту в Украине? Эта война экзистенциальна для нашей Европы и для Франции", — считает Эммануэль Макрон.

Он напомнил, что расстояние между Страсбургом и украинским Львовом менее 1500 км, а это город в стране, в которой идет война. “Война идет на европейской земле... Мы не в состоянии войны с Россией. Просто мы должны быть четкими, мы не должны позволить России победить", — подчеркнул он.

По словам французского президента, все варианты развития событий, включая применение западных войск в Украине возможны, но единственный, кто несет за это ответственность — кремлевский режим.

“Это будем не мы. Мы никогда не поведем наступление, мы никогда не примем инициативу. Франция – это сила мира. Просто сегодня, чтобы был мир в Украине, мы не должны быть слабы. И поэтому мы должны сознательно смотреть на ситуацию, и мы должны с решительностью, волей, смелостью сказать, что мы готовы использовать средства для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не выиграла”, – пояснил французский лидер.

Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы в Украине Путин не остановится, поэтому в этой войне поставлена на карту безопасность Франции и Европы. Поэтому он призвал быть сильными и готовыми адаптироваться "к выбору, который сделает Россия", подчеркнув, что в случае, "если война распространится в Европе, это будет единственный выбор и ответственность России".

"Безусловно, сегодня Россия является врагом. Кремлевский режим является врагом. Я всегда это говорил, мы не ведем войну с Россией и российским народом, но мы поддерживаем Украину. Нет крепкого мира, если нет суверенитета, возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым ”, — заявил Макрон.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон назвал важное условие отправки войск в Украину.

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