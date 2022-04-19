"Франция не зависит от российского газа": Макрон поддержал введение нефтяного эмбарго против РФ

"Франция не зависит от российского газа": Макрон поддержал введение нефтяного эмбарго против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает полное нефтяное и газовое эмбарго для России.

По словам лидера Франции, именно по его инициативе вопрос эмбарго на российскую нефть был отложен до завершения президентских выборов.

Об этом Макрон сказал во время интервью телеканалу France 5.

Он уверен, что европейцы должны прекратить покупать нефть и газ у России, чтобы "ослабить способность Москвы" продолжать войну.

Также читайте Посольство Франции вернулось из Львова в Киев

Кроме того, по словам Макрона, Франция не зависит от поставок российского газа, а потому блокировкой эмбарго занимается другая страна. В то же время французский президент отмечает, что "европейский рынок взаимосвязан" и в целом "Европа зависит от российского газа".

Макрон также отказался установить красные линии относительно возможного применения Путиным химического оружия, поскольку Франция "должна измерить последствия", которые это принесет.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, что отказался использовать слово "геноцид" по поводу зверств российских войск в Украине, потому что "словесная эскалация" не поможет.

Читайте также: