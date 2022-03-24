Франция профинансирует международный суд по расследованию преступлений в Украине

Франция также предоставит судей, следователей и экспертов, чтобы убедиться, что прокурор может вести свое расследование в лучших условиях.

Министерство иностранных дел Франции пообещало выделить Международному уголовному суду (МКС) финансирование в размере 500 тыс. евро в поддержку расследования преступлений, совершенных в Украине, о чем идет речь в совместном сообщении министерств иностранных дел и юстиции, пишет CNN.

Франция также предоставит судей, следователей и экспертов, чтобы убедиться, что прокурор может вести свое расследование в лучших условиях, говорится в заявлении.

В заявлении отмечают, что Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти будет поощрять другие государства увеличить свою поддержку МКС на встрече министров юстиции в Гааге.

2 марта МКС начал расследование по вероятным преступлениям, совершенным в контексте ситуации в Украине с 21 ноября 2013 года, когда сотни тысяч украинцев вышли на улицы Киева в знак протеста против разворота бывшего президента Виктора Януковича против торгового пакта. с Европейским Союзом, формировавшимся годами.

Правительство США в среду официально заявило, что военнослужащие российских вооруженных сил совершили военные преступления в Украине.

"Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что военнослужащие Российской Федерации совершили военные преступления в Украине", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Наша оценка базируется на тщательном анализе доступной информации из публичных и разведывательных источников", — добавил он.

Напомним, Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН приостановить войну в Украине. В стране-оккупантке говорят, что "не согласны".