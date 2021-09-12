Франция отказалась признавать новое правительство Афганистана: "Талибан" врет

"Франция не будет иметь никаких отношений с недавно сформированным правительством", — заявил глава французского МИД.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил "Талибан" во лжи и отказался признавать новое правительство Афганистана.

Соответствующее заявление он озвучил в эфире телеканала France 5 TV, пишет Reuters.

"Талибан" врет, и Франция не будет иметь никаких отношений с недавно сформированным правительством", — высказался Ле Дриан вечером в субботу, 11 сентября, накануне поездки в Катар для обсуждения будущей эвакуации из Афганистана.

Глава французского внешнеполитического ведомства указал на то, что талибы обещали разрешить иностранцам и афганцам свободно выехать из Афганистана, а также уверяли в инклюзивности нового правительства, однако не сдержали слово.

"Они лгут, — сказал глава МИД. — Франция отказывается признавать это правительство или иметь какие-либо отношения с ним. Мы хотим действий со стороны "Талибана". Им понадобится определенное экономическое пространство и международные отношения. Все зависит от них".

Франция уже эвакуировала из Афганистана около трех тысяч человек. В то же время на территории центральноазиатской страны еще остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Талибану" "необходимо заслужить" легитимность и международную поддержку.

Напомним:

Радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства . Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.

. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет. Десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин вышли на улицы Кабула , скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Талибы били протестующих плетьми и палками.

, скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Талибы били протестующих плетьми и палками. Члены движения "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане.

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