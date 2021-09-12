Франция отказалась признавать новое правительство Афганистана: "Талибан" врет

"Франция не будет иметь никаких отношений с недавно сформированным правительством", — заявил глава французского МИД.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил "Талибан" во лжи и отказался признавать новое правительство Афганистана.
Соответствующее заявление он озвучил в эфире телеканала France 5 TV, пишет Reuters.
"Талибан" врет, и Франция не будет иметь никаких отношений с недавно сформированным правительством", — высказался Ле Дриан вечером в субботу, 11 сентября, накануне поездки в Катар для обсуждения будущей эвакуации из Афганистана.
Глава французского внешнеполитического ведомства указал на то, что талибы обещали разрешить иностранцам и афганцам свободно выехать из Афганистана, а также уверяли в инклюзивности нового правительства, однако не сдержали слово.
"Они лгут, — сказал глава МИД. — Франция отказывается признавать это правительство или иметь какие-либо отношения с ним. Мы хотим действий со стороны "Талибана". Им понадобится определенное экономическое пространство и международные отношения. Все зависит от них".
Франция уже эвакуировала из Афганистана около трех тысяч человек. В то же время на территории центральноазиатской страны еще остаются несколько французских граждан и несколько сотен афганцев, связанных с Францией.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Талибану" "необходимо заслужить" легитимность и международную поддержку.
Напомним:
- Радикальное исламистское движение "Талибан", которое захватило власть в Афганистане, объявило полный состав нового правительства. Как и обещали талибы, женщин-министров в правительстве нет.
- Десятки возмущенных действиями "Талибана" женщин вышли на улицы Кабула, скандируя: "Мы хотим равных прав, мы хотим женщин в правительстве". Талибы били протестующих плетьми и палками.
- Члены движения "Талибан" подняли свой флаг над президентским дворцом в Афганистане.