Франция открывает свои границы для привитых путешественников из любых стран: условия въезда

Для вакцинированных CoronaVac страна пока еще остается закрытой.

Франция усилит ограничения для невакцинированных путешественников из ряда стран, чтобы противостоять распространению COVID-19, и одновременно позволит въезд для тех, кто получил все прививки, независимо от страны происхождения.

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Об этом 17 июля заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, сообщает Reuters.

По словам чиновника, с 17 июля полностью вакцинированные путешественники (которые получили две дозы) с любой страны смогут въехать во Францию без теста. В заявлении премьера также говорится о том, что прививки должны быть проведены только одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам вакцинами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen.

"Поскольку вакцины эффективны против вируса и, в частности, его варианта Delta, ограничения для путешественников, прошедших полную вакцинацию вакциной, признанной Европейским агентством по лекарственным средствам (Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Janssen), будут отменены в эту субботу, 17 июля, независимо от страны происхождения", — заявил Жан Кастекс.

В то же время, Франция ужесточает ограничения для невакцинированных путешественников. Так, начиная с воскресенья, 18 июля, невакцинированные путешественники из Великобритании, Испании, Португалии, Кипра, Нидерландов и Греции должны будут предъявить тест на COVID-19, сделанный менее чем за 24 часа до поездки во Францию. Сейчас допускаются тесты, действительны в течение 48 часов для путешественников из Британии и до 72 часов для других указанных стран.

Напомним, ранее глава МИД Украины сообщил, что для наших граждан с 17 июля открылись Дания. Для въезда в страну достаточно лишь негативного теста на коронавирус.

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