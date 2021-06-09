Франция отменяет обязательный тест на коронавирус для вакцинированных туристов из ЕС

С 9 июня барам и ресторанам во Франции разрешат принимать посетителей до 50% от общей заполняемости залов.

Граждане стран Европейского Союза, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста.

"Начиная с 9 июня поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию", — об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на французское правительство.

В соответствии с этими факторами страны мира поделены на три категории. В "зеленую" группу попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея, Япония, Ливан, Сингапур, Новая Зеландия и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится.

Во вторую - "оранжевую" - зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе - США, Великобритания и Россия. Во Францию смогут приехать прошедшую вакцинацию граждане этих стран, но им, несмотря на прививку, придется предоставить тест на коронавирус. Речь идет о препаратах, одобренных европейским регулятором EMA.

В остальных случаях въезд во Францию из стран "оранжевой зоны" разрешен лишь в случаях, когда цель визита признается крайне важной. Людям будет необходимо сдать тест на коронавирус. Кроме того, среди мер, принятых французскими властями, значится семидневный карантин.

В "красную" зону попали Индия, а также ряд стран Южной Америки. Приехать из этих стран можно только в случае жизненно важной ситуации, всех остальных, даже вакцинированных, пока пускать не будут.

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Также с 9 июня барам и ресторанам во Франции разрешат принимать посетителей до 50% от общей заполняемости залов. Со среды также возобновляется работа спортивных объектов, расположенных в зданиях - это бассейны, спортивные залы. Разрешено проводить любительские спортивные соревнования на открытом воздухе с ограничением до 500 участников. Можно также организовывать фестивали на открытом воздухе, кинотеатры и театры могут принимать до 5 тыс. человек, но не более 65% от заполняемости зала.

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