Франция передала Украине системы ПВО Crotale и обещает новые САУ Caesar: что известно

В первом квартале 2023 года Макрон пообещал предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы.

Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale, которые помогут защитить небо от российских атак.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью каналу TF1.

"В последние дни Франция поставила дополнительное оружие, ракетные установки, зенитные ракетные комплексы Crotale, оборудование кроме того, что мы уже сделали", – сказал он.

Макрон добавил, что работает со своим министром обороны Себастьеном Лекорню, чтобы в первом квартале 2023 года предоставить дополнительное вооружение и боеприпасы, чтобы украинцы "могли защититься от бомбардировок".

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Запланированные поставки включают в себя новые артиллерийские установки Caesar, но Макрон не привел точных цифр.

Crotale – это французская ЗРК малой дальности, предназначенная для борьбы с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Он может использоваться как ПВО для стратегически важных опорных пунктов и непосредственного прикрытия войск. По мнению экспертов, этот ЗРК будет особенно полезен в борьбе с иранскими "шахидами", вновь терроризирующими Украину.

Caesar – это самоходная 155-мм артиллерийская установка нового поколения. Дальность стрельбы – до 40 км. О передаче этих САУ Украины президент Франции объявил в апреле 2022 года. 5 мая 2022 главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал фото применения этих установок на фронте.

Напомним, что в конце ноября Франция передала Украину зенитно-ракетные комплексы Crotale и реактивные системы залпового огня LRU.

29 ноября министр обороны Алексей Резников рассказал, что украинские силы получили еще одну французскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU.

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