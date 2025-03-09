За "российские" деньги смогут закупить 155-мм снаряды, а также управляемые бомбы для Mirage 2000 года.

Франция использует проценты от замороженных российских активов для финансирования дополнительной военной помощи Украине на 195 миллионов евро.

Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью La Tribune, опубликованном в воскресенье, 9 марта.

Лекарню сказал, что Париж предоставит украинской армии более старую технику французской армии, в том числе танки AMX-10RC и бронированные машины.

"Кроме того, в этом году, благодаря процентам из замороженных российских активов, мы мобилизуем новый пакет в размере 195 миллионов евро, что позволит поставлять 155-мм снаряды, а также управляемые бомбы AASM, находящиеся на вооружении украинских Mirage 2000", — добавил председатель.

После публикации интервью из России пришел ответ. "Вам все равно придется ответить за свои действия и вернуть украденное", – заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин.

В прошлом году страны Большой семерки согласились предоставить Украине 50 миллиардов долларов из-за серии двусторонних займов, которые Киев мог бы выплатить за счет сверхприбылей от замороженных российских государственных активов.

В интервью Лекорню также отметил, что считает США союзником Франции, "несмотря на ее большую непредсказуемость", и призвал к спокойствию, пока Европа сталкивается с угрозой со стороны России.

"Я не из тех, кто говорит, что будет третья мировая война. Мы просто должны осознать, что все, что мы знали до сих пор, подвергается сомнению, и это ускоряется непредсказуемостью американского партнера. Поэтому мы должны усилить наши оборонные усилия, чтобы гарантировать мир на нашем континенте", — подчеркнул французский министр.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "откроет стратегические дебаты" с другими европейскими лидерами по использованию французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.

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