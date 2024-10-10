Франция подготовит и оснастит новую украинскую бригаду "Анны Киевской"

Украинские военные учатся во Франции на технике, которую они будут использовать в миссиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что сейчас военные его страны обучают 2300 украинских бойцов новообразованной бригады "Анны Киевской".

Об этом французский лидер написал в соцсети Х 9 октября.

Макрон опубликовал видео учений бригады "Анны Киевской", которые сейчас продолжаются во Франции.

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"Сейчас наши военные обучают 2300 украинских военных на технике, которую они будут использовать в миссиях. Бригада "Анны Киевской" будет обучена и оснащена благодаря солидарности Франции", – говорится в сообщении президента.

Украинская бригада сейчас учится во французском регионе Гранд-Эст, известном мощными фортификациями Линии Мажино и Арденнской операцией – последней попыткой нацистов переломить ход Второй мировой войны.

Макрон показал видео учений украинской бригады "Анны Киевской" во Франции

К слову, накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что в первом квартале 2025 года Украине будут переданы истребители Mirage 2000, оснащенные новой техникой.

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