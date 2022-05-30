Франция потеряла своего журналиста в войне в Украине: реакция Макрона не заставила себя ждать

В Луганской области россияне обстреляли бронированный эвакуационный транспорт, в результате чего погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на телеканале BFMTV.

Реакция французского лидера Эммануэля Макрона не заставила себя ждать. Президент Франции, комментируя гибель журналиста, написал, что Леклерк "приехал в Украину, чтобы показать реальность войны".

Об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.

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"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф приехал в Украину, чтобы показать реальность войны. На борту гуманитарного автобуса вместе с гражданскими, вынужденными бежать, спасаясь от российских бомб, он был смертельно застрелен", — говорится в его сообщении.

Французский лидер выразил искренние соболезнования родным и коллегам погибшего от рук россиян журналиста.

"Я разделяю боль семьи, родственников и коллег Фредерика Леклерка-Имхоффа, которым выражаю свои соболезнования. Тем, кто выполняет сложную миссию информирования на театрах военных действий, я хотел бы еще раз подтвердить безоговорочную поддержку Франции", — отметил Макрон.

Напомним, в понедельник, 30 мая, российские военные обстреляли автомобиль, ехавший спасать людей. В автомобиле находился французский журналист, получивший смертельное ранение в шею. Из-за постоянных обстрелов российских убийц в Луганской области официально прекратили эвакуацию.

Россияне убили французского журналиста в Луганской области

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