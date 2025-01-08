Франция предупредила о недопустимости посягательств на Гренландию после заявлений Трампа

Он также отметил, что не верит в возможность военного вмешательства США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выразил жесткую позицию Европейского Союза по поводу возможных угроз суверенитета территорий. Его заявление стало ответом на слова избранного президента США Дональда Трампа, не исключившего использование экономического или военного давления для получения контроля над Гренландией или Панамским каналом.

Об этом министр отметил в эфире французского радио, передает Politico.

"Европейский союз не позволит другим странам ... атаковать свои суверенные границы, кем бы они ни были", — подчеркнул Барро.

Он также отметил, что не верит в возможность военного вмешательства США, но подчеркнул, что мир переживает период глобальной нестабильности.

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"Если вы спрашиваете меня, я думаю, что Соединенные Штаты вторгнутся в Гренландию, мой ответ нет. Но вступили ли мы в период, когда выживает сильнейший? Тогда мой ответ – да”, – добавил французский министр.

Заявления Трампа прозвучали во время его пресс-конференции, когда журналисты спросили, готов ли он исключить экономическое или военное принуждение для получения контроля над стратегически важными территориями, такими как Гренландия или Панамский канал.

"Я не готов исключать никаких возможностей", — заявил он, добавив, что, возможно, для достижения целей США придется "сделать определенные шаги".

Европейская комиссия пока воздерживается от официальных комментариев по поводу заявлений Трампа.

Напомним, в декабре 2024 года Трамп снова заявил, что хочет купить Гренландию. Он сказал, что владение и контроль над этой территорией является "абсолютной необходимостью" для США. Правительство острова ответило, что оно не продается.