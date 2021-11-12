Франция пригрозила России серьезными последствиями из-за новой агрессии против Украины

Также во Франции призывают Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы покончить с миграционным кризисом.

В Министерстве вооруженных сил Франции предупредили Россию о серьезных последствиях в случае новой агрессии против Украины. Этот вопрос поднимался во время встречи российских и французских дипломатов.

Об этом сообщает прес-служба Минобороны Франции.

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Отмечается, сегодня, 12 ноября, в Париже состоялась встреча министров иностранных дел и обороны Франции и Российской Федерации. В ходе встречи дипломаты обсудили ухудшение ситуации на Донбассе из-за агрессии России.

Поданным прес-службы Минобороны Франции, министры выразили обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью в Украине и "четко предупредили о серьезных последствиях из-за любого дальнейшего возможного ущерба территориальной целостности Украины". Французские дипломаты призвали Москву реинвестировать в переговоры в Нормандском формате, соглашаясь на проведение министерского заседания в ближайшее время в соответствии с обязательствами президента Путина. Они также напомнили России о ее обязательствах по прозрачности военных перемещений и деятельности, и о полном выполнении мер доверия и безопасности.

Также оба министра призвали Россию мобилизовать свои тесные связи с Беларусью, чтобы положить конец миграционному кризису.

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