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Франция призвала Путина использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы остановить миграционный коллапс

Франция призвала Путина использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы остановить миграционный коллапс

Эммануэль Макрон / Associated Press

Путин отказался участвовать в разрешении этого конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор продолжительностью почти два часа, во время которого французская сторона призвала Кремль использовать свое влияние на Лукашенко, чтобы урегулировать ситуацию с мигрантами на границе с Польшей.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца по итогам телефонного разговора.

Официальный Париж выразил Путину свою глубокую обеспокоенность "бесчеловечной инструментализацией миграционных потоков", организованных Беларусью на границе с Польшей.

"Эммануэль Макрон призвал своего российского коллегу использовать свое влияние на Беларусь, чтобы положить конец этому серьезному гуманитарному кризису", — говорится в заявлении.

В то же время, в заявлении Кремля говорится, что Путин привлек внимание Франции к "крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами" и отказался участвовать в разрешении этого конфликта.

"Проинформировав о своих контактах по поводу миграционного кризиса с Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем, непосредственно между руководством стран ЕС и Белоруссии", — говорится в заявлении Москвы.

Напомним, сегодня на белорусско-польской границе обострилась ситуация: мигранты перешли в наступление. В частности, в польских пограничников стали бросать камни и бутылки. Польша пытается отразить атаку.

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