Франция призывает к непризнанию COVID-вакцин России и Китая, в КНР выступили против политизации вопроса

Франция призывает к непризнанию COVID-вакцин России и Китая, в КНР выступили против политизации вопроса

По словам представителя МИД Китая, эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства.

В Министерстве иностранных дел Китая ответили на заявление Франции о непризнании COVID-вакцин производства России и КНР. В ведомстве выступили против политизации вакцин.

Об этом представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге, пишет в пятницу, 9 июля "РБК-Украина".

"Мы решительно против политизации вопросов, связанных с вакцинами. Эти вопросы не должны становиться объектом политического вмешательства, тем более их нельзя использовать в целях политических фабрикаций", — заявил он.

Напомним

Ранее во французском Министерстве иностранных дел призвали отказаться от российской и китайской вакцин.

Сейчас китайская вакцина CoronaVac, которой активно прививают и украинцев, преквалифицирована (одобрена) ВОЗ, но не европейской ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам). Кроме нашей страны, вакцину применяют в Боливии, Бразилии, Индонезии, Турции, Мексике, КНР и Чили.

преквалифицирована (одобрена) ВОЗ, но не европейской ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам). Кроме нашей страны, вакцину применяют в Боливии, Бразилии, Индонезии, Турции, Мексике, КНР и Чили. В то же время о вакцине CoronaVac в Евросоюзе мнение неоднозначно. Сейчас препарат проходит проверку, которая покажет, смогут ли привитые им туристы посещать ЕС.

Новости мира: ВОЗ одобрила использование китайской вакцины CoronaVac

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