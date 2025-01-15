Франция провела тайные учения перед возможной отправкой войск в Украину

К учениям было привлечено командование сухопутных войск специального назначения.

В конце 2024 года подразделения французских войск специального назначения провели сверхсекретные учения по подготовке к возможной отправке в Украину.

Об этом сообщает издание разведывательного сообщества Intelligence Online.

По информации издания, недельные оперативные маневры под кодовым названием "Персей" (Persée) проходили на тайном французском полигоне. Учения базировались на опыте украинских Вооруженных сил во время вторжения российской армии со стороны Беларуси.

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К учениям было привлечено командование сухопутных войск специального назначения (Commandement des Actions Spéciales Terre или CAST), чтобы проверить личный состав и оборудование.

Подразделения, входящие в состав CAST, в частности, элитный 13-й парашютно-десантный полк, расположились на местности с характеристиками, подобными изгибу реки Днепр севернее Киева. Цель учений заключалась в том, чтобы научиться развертывать операторов и беспилотники для выполнения миссий в обстановке, похожей на территорию Украины.

Работоспособность и снаряжение 3200 солдат CAST проверялись в течение недели. Командование сосредоточилось на отработке применения беспилотников, радиоэлектронной борьбе и разведке, а также на обеспечении согласования подразделений во время боев высокой интенсивности.

При этом некоторые участники учений остались недовольны отсутствием FPV-дронов и выражали обеспокоенность отставанием французских производителей в разработке таких моделей.

Напомним, 13 января президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению иностранных военных контингентов в Украине.

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