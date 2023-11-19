Франция проверила свой ядерный арсенал: запуск баллистической ракеты прошел успешно

Ракета упала в Северной Атлантике в сотнях километров от всех берегов.

Франция успешно провела испытания новейшей баллистической ракеты большой дальности, повысив надежность своих возможностей ядерного сдерживания.

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщило издание France24 со ссылкой на министерство обороны страны.

Ракета М51.3, являющаяся усовершенствованной версией ракеты М51, предназначенной для запуска с подлодок, не имела ядерной боеголовки и была выпущена французскими военными из испытательного центра на юго-западе Франции. Ракета упала в Северной Атлантике в сотнях километров от всех берегов.

Также читайте Новую ракету Путина с ядерным двигателем "Буревестник" оценил эксперт

В министерстве добавили, что из-за международных условий необходимо обеспечить оперативную надежность французского ядерного арсенала.

"Полет подтвердил значительное усовершенствование ракеты, что будет способствовать доверию к французским средствам сдерживания в течение следующих десятилетий", — говорится в заявлении министерства.

Ракета разрабатывается компанией ArianeGroup, являющейся совместным предприятием европейской инженерной группы Airbus и французской оружейной компании Safran. Новую ракету вооруженные силы Франции примут на вооружении примерно в 2025 году.

Напомним, ранее Россия отработала нанесение мощного ядерного удара. В частности, в ходе тренировок состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

Читайте также: