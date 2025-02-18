Франция срочно собирает встречу для обсуждения ситуации в Украине — Reuters

Согласно дипломатическим источникам, часть стран может принять участие во встрече через видеоконференцию.

19 февраля Франция организует еще одну встречу для обсуждения ситуации в Украине и европейской безопасности, на которую пригласят страны ЕС, не присутствовавшие на первой встрече, а также Канаду.

Об этом пишет агентство Reuters.

По данным дипломатических источников, в список приглашенных на встречу по Украине и европейской безопасности вошли Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Как сообщили дипломаты, некоторые страны, вероятно, примут участие во встрече Франции с помощью видеоконференции. Французская сторона пока не прокомментировала эту информацию.

Напомним, во Франции 17 февраля состоялся европейский саммит по Украине и ее безопасности. В Париж прибыли лидеры "главных европейских государств " для обсуждения "европейской безопасности", однако кто примет участие в мероприятии, пока не разглашают.

Читайте также: