Франция усилит патрулирование транспортных хабов из-за сообщений о минировании

За последнюю неделю во Франции зарегистрировано 70 фальшивых сообщений о бомбах

Франция усилит патрулирование в аэропортах возле столицы и в поездах после волны сообщений об угрозе взрывов.

Об этом сообщил глава Министерства транспорта Клеман Бон, информирует агентство Reuters.

Он отметил, что в столице Франции Париже патрулирование в аэропортах будет усилено на 40%, а персонал национальной железнодорожной компании SNCF будет увеличен на 20%. Начиная с минувшей среды

"Транспортные сети были местами, где в истории нашей страны и Европы происходили нападения", – объяснил Бонн необходимость таких мер.

Начиная с минувшей среды в аэропортах Франции было зарегистрировано 70 фальшивых сообщений о бомбах. Почти все эти уведомления были отправлены по одному адресу электронной почты в Швейцарии.

Бон сказал France Inter, что такие сообщения – это не "шутки, это серьезные преступления", и что они будут расследованы.

Напомним, ранее сообщалось, что в французском городе Арраси неизвестный напал на школу с ножом и убил учителя. Еще несколько человек травмированы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Европе усиливают охрану еврейских объектов из-за событий в Израиле.

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