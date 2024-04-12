Франция в десять раз увеличивает производство снарядов: сколько продукции предназначено для Украины

Французская государственная компания Eurenco, производящая взрывчатые вещества и боеприпасы, значительно увеличивает производственные мощности. В компании обещают, что 80% ее продукции пойдет на нужды Украины, а остальные – для французской армии.

Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что до 2022 года штат компании насчитывал 900 работников, а годовой объем продаж держался на уровне 190 миллионов евро, что едва позволяло Eurenco удерживаться на плаву. После начала войны в Украине, когда мировой спрос на оружие, взрывчатку и боеприпасы увеличился в разы, производство как будто вошло в новую "эпоху возрождения".

Отмечается, что к 2025 году Eurenco откроет дополнительные 500 рабочих мест благодаря очень резкому росту международных заказов примерно на 1,2 млрд евро. Группа имеет дочерние компании в Швеции и Бельгии, а в скором времени планирует открыть производство и в США.

Глава группы Eurenco Тьерри Франко сообщил, что за последний год им уже удалось удвоить объемы выпуска своей продукции. В планах компании до 2025 году – удвоить производство взрывчатых веществ и порохов малого калибра, а также в десять раз увеличить производство крупнокалиберных изделий, в том числе 155-мм снарядов, которые очень нужны на фронте в Украине. Если эти планы удастся реализовать, в начале 2026 года производственные мощности завода позволят выпускать 200 тысяч снарядов в год.

Тьерри Франко также сообщил, что Eurenco получила разрешение на использование старых армейских запасов пороха, зарезервированных для военных учений, но теперь они будут способствовать ускорению процесса производства.

Напомним, во Франции открыли завод времен Первой мировой. На строительстве побывал президент Эммануэль Макрон, заверивший, что пришло время к реиндустриализации Франции в военной сфере.

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