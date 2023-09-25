Франция выведет свои войска из Нигера и отзывает посла

Вывод войск состоится до конца года.

Франция выведет свои войска и отзовет посла из Нигера, где произошел государственный переворот.

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Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует France24.

"Франция решила отозвать своего посла. В ближайшие часы наш посол и несколько дипломатов вернутся во Францию", — заявил Макрон.

Он отметил, что военное сотрудничество между Францией и Нигером закончилось, а все французские войска будут выведены в ближайшие месяцы.

"В ближайшие недели и месяцы мы будем вести переговоры с путчистами, потому что мы хотим, чтобы это было сделано мирно", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховный Суд Нигера принял решение о немедленном выдворении из страны посла Франции Сильвена Итту.

Кроме того, мы ранее информировали, что Франция начала переговоры с хунтой Нигера о выводе части своих войск из страны.

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