Франция закрывает ночные клубы на фоне новой COVID-вспышки

"В последние недели у всех нас была тенденция ослаблять бдительность", – указал французский премьер.
Во Франции на фоне новой вспышки COVID-19 решили на четыре недели запретить деятельность всех ночных клубов.
Соответствующее заявление французский премьер-министр Жан Кастекс озвучил в понедельник, 6 декабря, сообщает AFP.
Отмечается, что соответствующее решение правительства страны вступит в силу в пятницу, 10 декабря. "В последние недели у всех нас была тенденция ослаблять бдительность", — указал Кастекс, сам недавно переболевший коронавирусом.
Французский премьер также призвал компании поощрять своих сотрудников к дистанционной работе и обратился к гражданам страны с просьбой "притормозить" с общественными собраниями, в том числе корпоративными вечеринками.
"Ситуация требует как индивидуальных, так и коллективных усилий", — подчеркнул он, призвал французов вакцинироваться от коронавируса.
Франция подтвердила только 25 случаев нового штамма COVID-19 "Омикрон". В то же время в прошедшие сутки в стране проинформировали о более чем 42 тысячах случаев заболевания коронавирусом и более 11 тысячах пациентов, находящихся в больницах (наивысший показатель с августа).
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