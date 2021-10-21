Францию накрыл мощный ураган: заблокированные дороги, поваленные деревья и темнота в домах (видео)

В некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности.
На севере Франции бушует ураган "Аврора". Без света остались 250 тысяч домов.
Об этом сообщает ИТАР-СС со ссылкой на издание Le Figaro.
В некоторых коммунах департамента Приморской Сены ветер срывал крыши и валил деревья, а в департаменте Финистер зафиксировано появление торнадо.
В Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч, в некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности, ожидается ветер со скоростью до 110 км/ч.
Кроме того, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в Бретани и Нормандии наблюдаются масштабные пробки на дорогах из-за падения деревьев.
Ранее стало известно, что мощные ураганы натворили беды на улицах греческой столицы, поэтому Афины оказались под водой.
С затопленных улиц эвакуировали людей. Из-за наводнения часть автодорог перекрыта. А горожане получили от власти сообщение с просьбой сидеть дома и без надобности на улицах не появляться.