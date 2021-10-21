Францию накрыл мощный ураган: заблокированные дороги, поваленные деревья и темнота в домах (видео)

Францию накрыл мощный ураган: заблокированные дороги, поваленные деревья и темнота в домах (видео)

В некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности.

На севере Франции бушует ураган "Аврора". Без света остались 250 тысяч домов.

Об этом сообщает ИТАР-СС со ссылкой на издание Le Figaro.

В некоторых коммунах департамента Приморской Сены ветер срывал крыши и валил деревья, а в департаменте Финистер зафиксировано появление торнадо.

В Нормандии зафиксировали скорость ветра в 175 км/ч, в некоторых регионах объявили "оранжевый" уровень опасности, ожидается ветер со скоростью до 110 км/ч.

Кроме того, на дорогах столичного региона Иль-де-Франс, а также в Бретани и Нормандии наблюдаются масштабные пробки на дорогах из-за падения деревьев.

Ранее стало известно, что мощные ураганы натворили беды на улицах греческой столицы, поэтому Афины оказались под водой.

С затопленных улиц эвакуировали людей. Из-за наводнения часть автодорог перекрыта. А горожане получили от власти сообщение с просьбой сидеть дома и без надобности на улицах не появляться.

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