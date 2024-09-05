Француз пригласил 80 мужчин, чтобы те изнасиловали его жену: шокирующие подробности

Жена и дочь ничего не знала об извращении мужа.

Во Франции продолжается судебный процесс над мужчиной, обвиняемым в том, что он накачал свою жену наркотиками и позволил по меньшей мере 81 мужчине изнасиловать ее, пока она была без сознания.

Об этом пишет Sky News.

Дело мужчины шокировало Францию: Доминика П. обвиняют в том, что он вербовал мужчин в чате под названием "без ее ведома" для того, чтобы те изнасиловали его жену. Уже известно о не менее 50 подозреваемых.

Впервые 71-летний мужчина был арестован в сентябре 2020 за то, что снимал ягодицы женщин в супермаркете. Впоследствии в его компьютере обнаружили 20 тысяч фото и видео с сексуальным насилием.

Преступления якобы начались в 2011 году, и жертва, происходящая из региона Прованс, не помнит, что ее изнасиловали.

Говорят, что Доминик П. убирал тело жены после насилья и давал мужчинам инструкции, что делать, чтобы она не проснулась, в частности, чтобы они грели руки, не пользовались лосьоном после бритья и не пахли сигаретным дымом.

Среди обвиняемых – пожарный, журналист и тюремный охранник.

Супруги были замужем на протяжении десятилетий и имеют троих детей, но перед преступлением муж, как утверждается, подсыпал жене в пищу сильнодействующий препарат, чтобы вырубить ее.

Французское издание Le Monde сообщает, что полиция каталогизировала 92 изнасилования на основе фотографий, из которых 51 из 81 нападавшего были идентифицированы.

Доминик П., утверждающий, что в детстве был изнасилован медбратом, готов предстать перед "своей семьей и женой".

Прокуратура Авиньона сообщила, что на скамье подсудимых находится 51 человек, в деле принимают участие 44 адвоката.

Ожидается, что некоторые из обвиняемых будут отрицать обвинения в изнасиловании и утверждать, что думали, что женщина согласилась на наркотики.

Французские СМИ сообщают, что сначала будет допрошен Доминик П., а затем другие обвиняемые мужчины разделены на восемь групп.

В ходе судебного заседания оказалось, что мужчина накачивал наркотиками и свою дочь. Он раздевал ее и фотографировал. Эти кадры обнаружили в компьютере мужчины в папке под названием "Вокруг моей дочери, голая". Девушка об этом не знала, поэтому выбежала из зала суда в слезах.

Жена подозреваемого 72-летняя Жизель просит суд справедливо наказать своих обидчиков, чтобы подобное насилие никогда не повторилось.

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