Француз протаранил шлагбаум на пункте пропуска в Польше, потому что "хотел попасть в Россию" (видео)

Француз сказал пограничникам, что должен попасть в Россию, потому что именно там планирует свою дальнейшую жизнь.

Гражданин Франции хотел попасть в Россию, поэтому протаранил шлагбаум на пункте пропуска в Польше, после чего был задержан и оштрафован.

Об этом сообщает пресс-служба польской пограничной службы.

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Сообщается, что 36-летний гражданин Франции приехал в 8:00, 2 мая на регистрацию в пункте пропуска в селе Гжехотки, расположенном на границе с Калининградской областью РФ. Однако у него не было документов, позволяющих ему пересечение границы. Том в пограничники не выпустили его из Польши.

В тот же день, но уже в 15.00 человек снова вернулся на пункт пропуска. В этот раз мужчина решил не останавливаться для прохождения контроля, а на скорости прорваться через границу.

Автомобиль француза протаранил шлагбаум, но потом увидел, что пограничник разворачивает шиповую полосу для остановки машины, потому остановился сам.

Мужчина был задержан. В машине у него обнаружили 11 единиц охотничьих патронов, на которые он имел разрешение во Франции, но не имел права завозить в Польшу.

"Пограничникам он сказал, что должен попасть в Россию, потому что именно там планирует свою дальнейшую жизнь", — говорится в сообщении.

В результате француз получил 500 злотых (109 евро) штрафа за попытку незаконно пересечь границу и за незаконный ввоз в Польшу охотничьих патронов.

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