Француза, годами организовывавшего изнасилование жены, подозревают в еще двух преступлениях

Француза Доминика Пелико, отбывающего 20-летний срок заключения за организацию групповых изнасилований своей экс-жены Жизель Пелико, подозревают в еще двух преступлениях.

Об этом сообщает CNN.

Среди новых обвинений – изнасилование и убийство риелтора Софи Нарме в Париже 4 декабря 1991 года.

Адвокат Пелико Беатрис Заварро сообщила, что Доминик отрицает свою причастность к этому преступлению.

Второе дело касается попытки изнасилования с применением оружия еще одной риелтора 11 мая 1999 года.

Официальное расследование против Доминика Пелико по этим делам продолжается еще с октября 2022 года, но журналисты узнали об этом только сейчас.

Напомним:

71-летнего Доминика Пелико судили за организацию изнасилований его жены Жизель. Во время этих нападений женщина была без сознания из-за наркотиков, которые мужчина тайно подписал ей. Супруги были вместе уже 50 лет, у них трое детей и семь внуков.

Вместе с Домиником Пелико на скамье подсудимых оказались 50 мужчин в возрасте от 26 до 74 лет, которые в период с 2011 до 2022 года совершили более 100 изнасилований в отношении Жизель. Некоторых обвиняют в однократном изнасиловании, в то время как других подозревают в шестикратном нападении. Среди подсудимых - депутат местного совета, журналист, бывший полицейский, охранник тюрьмы, военный, пожарный и государственный служащий.

В 2020 году Жизель узнала о жестоком насилии относительно себя только благодаря полиции, случайно обнаружившей доказательства при расследовании другого инцидента с участием ее мужа. Охранник поймал его, когда тот тайно снимал видео под юбками женщин в супермаркете.

Во время обыска полиция обнаружила на его USB-накопителе файл с пометкой "Издевательство", содержавшее около 20 тысяч изображений и видео, на которых было зафиксировано около 100 изнасилований его жены.

Согласно материалам дела, Доминик Пелико признался, что получал удовольствие, наблюдая за тем, как другие мужчины вступают в половые отношения с его женой. Он также отметил, что все мужчины были осведомлены о том, что она находится под действием наркотиков и ничего не осознает.

Доминика Пелико приговорили к 20 годам за изнасилование собственной жены.

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