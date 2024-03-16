Французская госкомпания работает с "Росатомом" над созданием ядерного топлива — Bloomberg

Российская государственная корпорация "Росатом" продолжает сотрудничество с французской госкомпанией Framatome SA для производства топлива для реакторов, снабжающих электроэнергией 100 млн жителей восточной Европы.

Об этом пишет Bloomberg.

Несмотря на санкции, Москва обыграла Запад и по результатам 2023 года будет зафиксирован рекордный импорт российского топлива для европейских реакторов, пишет издание.

Болгария, Чехия, Венгрия и Словакия до сих пор используют российские технологии.

"Влияние Кремля на ядерных рынках не ослабевает через два года после вторжения в Украину, а новые данные свидетельствуют о рекордной торговле в 2023 году. Даже когда президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обмениваются военными угрозами, инженеры обеих стран совместно строят планы на будущее своих атомных отраслей", — говорится в материале.

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Главы европейских государств, включая Макрона, встретятся 21 марта на саммите Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ – ред.) в Брюсселе, где они обсудят пути укрепления цепей поставок ядерного топлива.

В прошлом году французская компания Framatome SA создала совместное предприятие с российской топливной компанией ТВЭЛ ("дочка Росатома" – ред.), и эта новая структура добивается разрешения правительства Германии на работу.

Завод Framatome расположен в немецком Лингене, где более 10 тысяч жителей уже выразили свое несогласие с этими планами.

В Германии считают, что сотрудничество с российской компанией на территории ФРГ может открыть двери для шпионов или потенциального саботажа.

"План "Росатома" в Германии вызывает вопрос о том, насколько эффективно западным цепям поставки удается диверсифицироваться от России", — сказала Дарья Долзикова, исследовательница ядерной торговли аналитического центра Royal United Services Institute в Лондоне.

Мажоритарным владельцем компании Framatome является Electricite de France SA.

Предыдущие попытки расширить производство в Лингене вызвали подозрения, что повлекло за собой пересмотр немецкими регуляторами в 2021 году. Последняя попытка Framatome вызвала возмущение общественности после того, как руководитель предприятия сообщил местным законодателям, что российские инженеры будут контролировать работу завода.

"Мы должны уменьшить влияние России на энергетический сектор", – сказал местный министр Кристиан Мейер. По его словам, он будет консультироваться с федеральными властями в Берлине по поводу потенциальных проблем безопасности.

Предприятие Framatome в Лингене уже производит топливо для реакторов в Великобритании, Бельгии и Швеции.

"Эта опасность является не только гипотетической, но и связана с иностранной государственной компанией, руководитель которой не только ведет агрессивную войну в Европе против международного права, но и откровенно угрожает применением ядерного оружия", – говорится в юридическом заключении профессора и юриста-эколога Герхард Роллер.

Благодаря партнерству с Россией Framatome рассчитывает ускорить коммерциализацию топлива ВВЭР, поскольку оно будет идентично тому, что "Росатом" поставляет в Чехию, Болгарию и Словакию.

Напомним, Конгресс США провел слушания по поводу санкций против "Росатома".

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