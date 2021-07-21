Французская компания передала на регистрацию новую вакцину против COVID-19

Французская компания передала на регистрацию новую вакцину против COVID-19

В компании спрогнозировали, что вакцина может быть одобрена регулирующими органами в четвертом квартале 2021 года.

Французская компания Sanofi передала новую вакцину Vidprevtyn от коронавируса Европейскому агентству лекарственных средств на регистрацию (ЕМА), которое уже начало проверку.

Об этом проинформировало Politico.

В отличие от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen во французской вакцине не используется технология мРНК.

Отмечается, что ее основу составит рекомбинантный белок, как в современных вакцинах от гриппа. В сочетании со специальной веществом — адъювантом — иммунный ответ будет активнее и продлится дольше. Аналогичную технологию использует Novavax.

Напомним:

Третья фаза испытаний новой вакцины Sanofi на людях началась в мае 2021 года. Исследования показали, что препарат вызывает выработку антител, нацеленных на коронавирус и может помочь защитить от болезни.

новой вакцины Sanofi на людях началась в мае 2021 года. Исследования показали, что препарат вызывает выработку антител, нацеленных на коронавирус и может помочь защитить от болезни. Ранее глава фармацевтической компании Sanofi France Оливье Богийо среди преимуществ французской вакцины от COVID-19 назвал недорогое производство и мягкие требования к хранению. Богийо отметил, что низкая стоимость препарата позволит помочь менее развитым странам ускорить кампанию по вакцинации.

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