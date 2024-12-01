Французские депутаты призывают отправить военных инструкторов в Украину

Депутаты французского парламента от пяти разных политических групп призывают отправить в Украину военных инструкторов.

Соответствующее письмо министру обороны страны Себастьяну Лекорню опубликовал в сети Х (Twitter) депутат центристской парламентской группы Les Démocrates Фредерик Пети.

"Жесткость боевых действий и растущее давление России на Донбассе заставляют нас считать, что обучение, которое сейчас проводят военные во Франции и Польше, должно быть продолжено на украинской земле", – говорится в письме.

Французские депутаты предложили создать европейскую коалицию по направлению военных инструкторов в Украину, где Франция взяла бы на себя ведущую роль вместе с армиями Британии, Польши, балтийских и скандинавских стран.

“В то время, когда Российская Федерация призывает тысячи северокорейских солдат воевать против украинской армии, нашим ответом должно быть увеличение прямой поддержки Украины; не посылая солдат воевать против российской армии, а посылая военных инструкторов для подготовки солдат на украинской земле, которые защищают целостность своей территории и наши демократические ценности", — подчеркнул Фредерик Пети.

Такой шаг, по мнению подписавших письмо, уместен именно сейчас, когда реальными становятся перспективы возможных мирных переговоров.

“Франция и европейские страны не должны проявлять никаких признаков слабости и не позволять, чтобы их поведение было продиктовано красными линиями, проведенными Кремлем. Эти тренировки на украинской земле важны сегодня, чтобы помочь Украине защититься, защитить жизнь и не проиграть эту войну”, — говорится в сообщении.

Напомним, глава общественной лиги "Украина — НАТО" Сергей Джердж считает, что Североатлантический Альянс не примет решения о введении своих войск в Украину, чтобы помочь ей бороться против России. Однако решение может быть принято на уровне отдельных стран-членов НАТО.

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